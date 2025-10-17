Врач отсоветовала россиянам отсыпаться на выходных

Эксперты считают эту привычку вредной

Терапевт Анастасия Агаева посоветовала россиянам отказаться от привычки "нагонять сон" в выходные дни. Врач объяснила, что высыпаться впрок невозможно – организм реагирует на такие попытки, как на сбой биологических часов.

По ее словам, если человек в будни поднимается рано, а в выходные резко меняет график и спит дольше, тело воспринимает это как "перелет через несколько часовых поясов". Такой сдвиг сбивает внутренние ритмы, из-за чего нарушается естественный цикл сна и бодрствования.

Эксперт добавила, что продолжительный утренний сон в выходные не приносит пользы. Он становится поверхностным – человек не достигает фаз глубокого и быстрого сна, а потому просыпается с чувством разбитости и усталости, даже если проспал полдня.

Кроме того, врач отметила, что попытки "отоспаться" не помогают восполнить хронический недосып, накопившийся за рабочие дни. Недостаток сна нельзя компенсировать за один уикенд – это лишь усугубляет усталость и плохо влияет на здоровье.

По словам терапевта, постоянный сбой режима повышает риск развития ожирения, диабета и заболеваний сердца. Чтобы сохранить энергию и хорошее самочувствие, она рекомендовала ложиться и вставать примерно в одно и то же время, независимо от дня недели.

