Ученые установили, чем вареная курица опасна для мужского здоровья

Чем вареная курица опасна для мужского здоровья
Фото: www.unsplash.com
С популярным продуктом стоит быть осторожнее

Долгое время отварная курятина считалась идеальной пищей для тех, кто следит за фигурой. Однако последние исследования заставили ученых усомниться в ее безопасности для мужчин.

Специалисты из Оксфордского университета проанализировали данные почти полумиллиона человек и выяснили, что у представителей сильной половины человечества, регулярно употребляющих промышленную курятину, чаще диагностируется рак простаты. Исследование не доказывает прямую связь, но насторожило медиков: риск может скрываться в самой технологии выращивания птицы.

Современные бройлеры растут невероятно быстро – всего за месяц из цыпленка выходит двухкилограммовая птица. Для ускорения роста часто используют стимуляторы, включая аналоги женских гормонов. Даже при допустимых нормах остатки этих веществ могут попадать в продукт.

Для мужского организма избыток эстрогенов опасен. Медики предупреждают: такие соединения способны снижать уровень тестостерона, ухудшать качество спермы, вызывать гормональные сбои и даже увеличение грудных желез. Особенно подвержены риску подростки, у которых гормональный баланс еще не сформирован.

Полностью отказываться от курятины не стоит – это источник белка, но важно выбирать продукцию без гормональных добавок. Лучше отдавать предпочтение фермерскому мясу и не превращать курятину в основу ежедневного рациона. Главное правило – умеренность и осознанный выбор.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

