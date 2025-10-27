Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Долгое время отварная курятина считалась идеальной пищей для тех, кто следит за фигурой. Однако последние исследования заставили ученых усомниться в ее безопасности для мужчин.
Специалисты из Оксфордского университета проанализировали данные почти полумиллиона человек и выяснили, что у представителей сильной половины человечества, регулярно употребляющих промышленную курятину, чаще диагностируется рак простаты. Исследование не доказывает прямую связь, но насторожило медиков: риск может скрываться в самой технологии выращивания птицы.
Современные бройлеры растут невероятно быстро – всего за месяц из цыпленка выходит двухкилограммовая птица. Для ускорения роста часто используют стимуляторы, включая аналоги женских гормонов. Даже при допустимых нормах остатки этих веществ могут попадать в продукт.
Для мужского организма избыток эстрогенов опасен. Медики предупреждают: такие соединения способны снижать уровень тестостерона, ухудшать качество спермы, вызывать гормональные сбои и даже увеличение грудных желез. Особенно подвержены риску подростки, у которых гормональный баланс еще не сформирован.
Полностью отказываться от курятины не стоит – это источник белка, но важно выбирать продукцию без гормональных добавок. Лучше отдавать предпочтение фермерскому мясу и не превращать курятину в основу ежедневного рациона. Главное правило – умеренность и осознанный выбор.
Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики
Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги