Почему люди с шизофренией слышат голоса

Ученые нашли объяснение

Ученые из Австралии и Гонконга выяснили, что слуховые галлюцинации у людей с шизофренией возникают из-за сбоя в работе мозга, который не способен распознавать собственные мысли как внутренние. Результаты исследования подтверждают давнюю теорию о том, что человек с этим расстройством воспринимает внутреннюю речь как посторонний голос.

В эксперименте участвовали 142 человека, среди которых были пациенты с диагнозом шизофрения и здоровые добровольцы. Во время наблюдений участники "произносили" слоги про себя, а в это время им в наушниках включали звуки. Активность мозга фиксировалась при помощи электроэнцефалографии.

Оказалось, что у здоровых людей мозг автоматически снижает реакцию на звуки, созданные самим человеком, распознавая их как собственные. У пациентов с шизофренией этот механизм не срабатывал.

Таким образом, внутренние мысли у таких людей воспринимаются как внешние звуки. Именно поэтому они слышат "чужие" голоса, которые на самом деле исходят из их собственного сознания. Исследователи считают, что понимание этого механизма поможет разрабатывать новые методы терапии для снижения интенсивности галлюцинаций. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

