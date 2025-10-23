Выявлена связь между здоровьем десен и риском инсульта

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Взрослые, которые страдают от различных заболеваний десен, имеют более высокий риск развития инсульта. Ученые из Университета Южной Каролины обнаружили, что стоматологические проблемы приводят также к повреждению белого вещества мозга, что провоцирует различные проблемы с функционированием органа.
Как сообщает портал "Ридлайф.ру", у людей с нездоровыми деснами чаще наблюдались ухудшение памяти, мышления, трудности с равновесием и координацией. В результате исследования более тысячи человек выяснилось, что степень выраженности сосудистых проблем в мозге у них значительно выше. Объем повреждений сильно отличался в зависимости от наличия проблем с ротовой полостью.
Так, среди людей из первой группы, где наблюдалось более обширное нарушение работы белого вещества, около 28% имели заболевания десен. В последней группе с самым низким уровнем повреждения таких было только 19%.
Дополнительно осложняли ситуацию такие факторы, как курение, диабет, возраст и прочие, но проблемы с деснами также оказались в списке возможного роста риска возникновения инсульта.
Кандидатов будут искать среди действующих военных
Варшава без смущения публично поддержала международный терроризм