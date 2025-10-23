Выявлена связь между здоровьем десен и риском инсульта

Выявлена связь между здоровьем десен и риском инсульта
Фото: freepik.com
Ученые провели исследование и нашли интересную корреляцию

Взрослые, которые страдают от различных заболеваний десен, имеют более высокий риск развития инсульта. Ученые из Университета Южной Каролины обнаружили, что стоматологические проблемы приводят также к повреждению белого вещества мозга, что провоцирует различные проблемы с функционированием органа.

Как сообщает портал "Ридлайф.ру", у людей с нездоровыми деснами чаще наблюдались ухудшение памяти, мышления, трудности с равновесием и координацией. В результате исследования более тысячи человек выяснилось, что степень выраженности сосудистых проблем в мозге у них значительно выше. Объем повреждений сильно отличался в зависимости от наличия проблем с ротовой полостью.

Так, среди людей из первой группы, где наблюдалось более обширное нарушение работы белого вещества, около 28% имели заболевания десен. В последней группе с самым низким уровнем повреждения таких было только 19%.

Дополнительно осложняли ситуацию такие факторы, как курение, диабет, возраст и прочие, но проблемы с деснами также оказались в списке возможного роста риска возникновения инсульта.

Источник: Ридлайф

Военный переворот на Украине: кого поставят вместо Зеленского

Кандидатов будут искать среди действующих военных

В России жестко отреагировали на слова Польши о подрыве нефтепровода "Дружба"

Варшава без смущения публично поддержала международный терроризм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей