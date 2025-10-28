Врачи нашли скрытую причину старения мозга

Врачи нашли скрытую причину старения мозга
Фото: www.unsplash.com
Контроль состояния сосудов очень важен

Ученые Гарвардского университета установили, что потеря эластичности артерий может напрямую влиять на ухудшение памяти у пожилых людей. Открытие сделано в рамках крупного исследования IGNITE, в котором участвовали 570 человек без признаков деменции.

Специалисты выяснили, что при жесткости сосудов мозг начинает работать хуже. В крови таких людей повышается уровень особого белка – нейрофиламентного легкого полипептида (NfL), который служит маркером старения нервной ткани.

Когда артерии теряют способность "смягчать" удары сердца, повышается нагрузка на миокард, а вместе с тем страдает и мозг. Люди с такими проблемами чаще испытывали трудности с запоминанием событий, концентрацией внимания и скоростью обработки информации. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Таким образом, артериальная жесткость может быть одним из первых сигналов надвигающихся когнитивных нарушений, поэтому контроль состояния сосудов важен не меньше, чем тренировка памяти.

Ранее ученые объяснили, почему люди с шизофренией слышат голоса.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Следует избавиться": Трампу выставили жесткое условие по России

Сложившаяся ситуация не устраивает многих

Что будет с Украиной в итоге: четко объяснил экс-глава отдела ЦРУ

Незалежная подошла к опасной черте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей