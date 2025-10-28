Врачи нашли скрытую причину старения мозга

Контроль состояния сосудов очень важен

Ученые Гарвардского университета установили, что потеря эластичности артерий может напрямую влиять на ухудшение памяти у пожилых людей. Открытие сделано в рамках крупного исследования IGNITE, в котором участвовали 570 человек без признаков деменции.

Специалисты выяснили, что при жесткости сосудов мозг начинает работать хуже. В крови таких людей повышается уровень особого белка – нейрофиламентного легкого полипептида (NfL), который служит маркером старения нервной ткани.

Когда артерии теряют способность "смягчать" удары сердца, повышается нагрузка на миокард, а вместе с тем страдает и мозг. Люди с такими проблемами чаще испытывали трудности с запоминанием событий, концентрацией внимания и скоростью обработки информации. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Таким образом, артериальная жесткость может быть одним из первых сигналов надвигающихся когнитивных нарушений, поэтому контроль состояния сосудов важен не меньше, чем тренировка памяти.

