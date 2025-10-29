Ученые раскрыли секрет идеального завтрака: что выбрать – овсянку, яйца или йогурт

Фото: www.unsplash.com
Первый прием пищи очень важен для здоровья

Споры о лучшем завтраке не утихают годами: кто-то выбирает овсянку, другие – яйца, а самые занятые берут йогурт. Ученые решили разобраться, что действительно полезнее для начала дня.

Овсянка признана классикой – она богата клетчаткой, помогает контролировать аппетит и надолго сохраняет чувство сытости. Исследования показывают, что регулярное употребление овсянки положительно влияет на гормоны голода и способствует поддержанию веса.

Яйца – источник белка и энергии. Диетологи уверены, что умеренное потребление яиц улучшает концентрацию и снижает желание перекусить в течение дня. К тому же это один из самых разнообразных и сытных вариантов утренней еды.

Йогурт ученые называют быстрым и легким завтраком. Натуральные йогурты с орехами или ягодами содержат полезный белок и поддерживают баланс микрофлоры. Но для продления чувства сытости к ним лучше добавить что-то более питательное.

Главный вывод специалистов прост: идеальный завтрак у каждого свой. Главное – чтобы еда приносила энергию и удовольствие и помогала начать день с хорошим настроением. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее врачи нашли скрытую причину старения мозга.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
