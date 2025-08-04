Врач назвал продукт, который может отсрочить старение

Врач назвал продукт, который может отсрочить старение
Фото: freepik.com
Содержащееся в нем вещество замедляет воспалительные процессы

Грибы являются очень полезным продуктом для здоровья человека, в том числе из-за большого содержания аминокислоты эрготионеина – она особенно эффективна в борьбе со старением организма, рассказал врач Михаил Болков. 

Эрготионенин является природным веществом, но человеческое тело вырабатывать его самостоятельно не в состоянии – только получать извне. И для российских регионов его главным источником становятся грибы. Особенно это касается лисичек, белых, подберезовиков и опят.

Однако врач предупредил, что усвояемость вещества далека от идеала. Также много грибов растет близи загрязнений или рядом с промышленными объектами, что сокращает их пользу. 

Есть и другие методы замедлить старение организма. Среди них физическая активность и правильное питание, богатое ягодами и зеленью. 

"Поэтому кроме грибов важно, чтобы рацион содержал и фрукты с овощами", – заключил врач. 

Источник: Газета.ру

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