Врач назвал продукт, который может отсрочить старение

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Грибы являются очень полезным продуктом для здоровья человека, в том числе из-за большого содержания аминокислоты эрготионеина – она особенно эффективна в борьбе со старением организма, рассказал врач Михаил Болков.
Эрготионенин является природным веществом, но человеческое тело вырабатывать его самостоятельно не в состоянии – только получать извне. И для российских регионов его главным источником становятся грибы. Особенно это касается лисичек, белых, подберезовиков и опят.
Однако врач предупредил, что усвояемость вещества далека от идеала. Также много грибов растет близи загрязнений или рядом с промышленными объектами, что сокращает их пользу.
Есть и другие методы замедлить старение организма. Среди них физическая активность и правильное питание, богатое ягодами и зеленью.
"Поэтому кроме грибов важно, чтобы рацион содержал и фрукты с овощами", – заключил врач.
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