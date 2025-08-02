Диетолог рассказала, какие летние продукты приводят к набору лишнего веса

Особенно опасным среди всех считается арбуз

Лето – сезон свежих фруктов и овощей, которые успевают набрать вкуса и сочности. Считается, что от них можно получить исключительно пользу, но это не так – врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает, что некоторые летние продукты провоцируют набор лишнего веса.

Например, плохо сказаться на фигуре может частое употребление арбуза. Он считается низкокалорийным, но на деле человек съедает не пару ломтиков, а огромные куски. У продукта высокий гликемический индекс, поэтому при попадании в организм он сразу же превращается в жир и оседает на боках. Аналогичными свойствами обладают черешня и виноград.

Также незаметно для себя можно потолстеть от различных летних блюд и напитков: свежевыжатых соков, пива, смузи, щербета. Специалист посоветовала если не отказываться от этого полностью, то хотя бы добавлять больше физической активности, чтобы компенсировать переедание.