Разгоняют метаболизм: какие пять специй нужно добавить к завтраку

Ароматные специи способны творить чудеса: они не только делают еду вкуснее, но и мягко запускают обмен веществ. Несколько щепоток с утра – и тело просыпается быстрее, чем от чашки кофе.
Эта пряность не зря считается символом уюта и зимних вечеров. Она помогает держать под контролем уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому. Добавьте ее в кашу или кофе, и заряд энергии обеспечен.
Недооцененный многими тмин способен ускорить пищеварение и помочь организму эффективнее расходовать жиры. Его вкус особенно раскрывается в мясных блюдах, салатах и запеканках.
Настоящее золото кухни – яркая, ароматная и полезная специя. Куркума поддерживает печень, снимает воспаление и помогает телу сжигать калории быстрее. Она идеально подходит для супов, омлетов и овощных блюд.
Эта специя включает внутренний "мотор": капсаицин в ее составе заставляет организм тратить больше энергии. Щепотка перца в утреннем омлете придаст бодрость и ускорит обмен веществ.
Он улучшает кровообращение, помогает переваривать пищу и наполняет тело энергией. Добавляйте его в чай, смузи или кашу – и утро начнется по-настоящему активно. Полезными советами поделился портал "Ридлайф.ру".
