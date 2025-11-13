Разрыв мениска: почему болит колено и как избежать операции

От этой важнейшей структуры зависит здоровье ног

Вы резко повернулись, встали со стула или просто мыли полы – и вдруг колено пронзила острая боль? Возможно, это разрыв мениска – травма, которая случается не только у спортсменов, но и в обычной жизни. Щербак Тимур Федорович, травматолог-ортопед сети медицинских клиник "Андреевские больницы "Неболит", рассказал, какие движения опасны для ваших коленей и как сохранить суставы здоровыми.

Что такое мениск и зачем он нужен?

Представьте себе коленный сустав как сложный механизм, где мениски работают как природные амортизаторы. Эти хрящевые прослойки в форме полумесяца смягчают удары при ходьбе, защищают суставные поверхности и стабилизируют колено при движениях. Когда мениск повреждается, вся эта отлаженная система дает сбой.

Как мы травмируем мениски в быту?

Большинство пациентов получают разрывы менисков не в спортзале, а выполняя обычные домашние дела. Рассмотрим самые опасные сценарии.

Во-первых, это резкие повороты корпуса, когда стопы остаются неподвижными – это создает критическую нагрузку на мениски. Часто случается, когда человек поворачивается к полке или другой человек неожиданно окликает его.

Во-вторых, это длительная работа на корточках – особенно с поворотами, что характерно для дачников и огородников. В таком положении мениски сдавливаются, а любое движение может привести к разрыву.

В-третьих, это неудачные приземления после прыжков, особенно с разворотом стопы или отклонением голени. Это актуально не только для спортсменов, но и для тех, кто спешит – например, спрыгивает с автобуса или быстро сходит с лестницы.

Мениск может повреждаться не только при травмах, связанных с бегом или прыжками, но и при плавании, особенно стилем брасс. Во время этого способа плавания колени находятся в положении сгибания и разворота наружу, что создает повышенную нагрузку и крутящий момент на сустав.

Также к сценариям относятся резкие движения после длительного сидения – например, внезапное вставание со стула, когда мышцы не готовы к нагрузке. А еще мытье полов на коленях, что создает точечное давление на мениски и может спровоцировать их повреждение.

Кто в группе риска?

Доктор Щербак отмечает, что некоторые люди более подвержены таким травмам. В группе риска находятся те, кто имеет слабые мышцы ног, различные деформации нижних конечностей или страдает заболеваниями вроде подагры и ревматизма. Также опасность представляют хронические интоксикации и даже разная длина ног – эти факторы нарушают биомеханику движений и увеличивают нагрузку на мениски.

Сигналом тревоги должны стать: резкая боль в колене в момент неловкого движения, ощущение щелчка или хруста, ограничение подвижности сустава. Характерный симптом – блокировка колена, когда его невозможно полностью разогнуть или согнуть. Многие пациенты также отмечают чувство нестабильности, как будто колено "подламывается".

К сожалению, люди часто недооценивают серьезность этих симптомов. Обращаются к врачу, когда боль становится постоянной, а функция сустава значительно нарушена. Между тем, ранняя диагностика позволяет избежать многих осложнений.

При подозрении на разрыв мениска проводится комплексное обследование. Начинается все с клинического осмотра, когда врач оценивает объем движений и специфические симптомы. УЗИ сустава помогает увидеть грубые изменения, но "золотым стандартом" считается МРТ – этот метод позволяет детально оценить состояние менисков. В сложных случаях выполняется артроскопическая диагностика – малотравматичная процедура, когда в полость сустава вводится мини-камера.

Сегодня медики пытаются сохранить мениск любыми способами. Если позволяет ситуация, проводят сшивание или частичную резекцию, убирая только поврежденные фрагменты. Это позволяет избежать развития артроза в будущем.

Простые правила для здоровья коленей

Специалист рекомендует укреплять мышцы ног регулярными упражнениями – сильный мышечный корсет берет на себя часть нагрузки. Важно избегать резких некоординированных движений, особенно после длительного сидения. При физических нагрузках используйте удобную обувь с хорошей амортизацией и контролируйте вес тела – каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на суставы.

"Помните: мениск – не просто "прокладка" в суставе, а важнейшая структура, от которой зависит здоровье всего колена. Бережное отношение к суставам сегодня – это залог активной жизни без ограничений завтра", – заключил медик.