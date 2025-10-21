5 сигналов тела, что ваш метаболизм замедлился, и как его «разбудить»

5 сигналов тела, что ваш метаболизм замедлился, и как его «разбудить»
Фото: из личного архива компании Оземпик
Рассказывают производители жиросжигателя Оземпик Турбо

Бывает, смотришь на себя в зеркало и думаешь: "Я ведь не переедаю, тренировки те же, а джинсы вдруг не застегиваются". Или вроде выспалась, а с утра уже устала.

Нет, это не возраст и не сезонная хандра. Часто причина в другом – метаболизм просто притормозил.

Организм экономит энергию, если видит, что вы не доедаете, плохо спите или постоянно на стрессе. Так он включает "режим энергосбережения": замедляет обмен веществ, снижает температуру тела и перестает тратить калории. И что мы получаем в итоге? Вес стоит на одном числе, кожа тускнеет, и даже кофе перестает бодрить.

Сигнал №1. Питание и активность те же, но вес все равно ползет вверх

Это значит, что ваше тело решило "копить на черный день". Главный виновник этому – гормон стресса кортизол. Когда он повышен, организм перестает сжигать жир и начинает его откладывать, особенно в области живота. Как мы можем себе помочь?

●    Есть по часам, не устраивать долгих и изнурительных голодовок.

●    Снизить уровень стресса (сон, дыхательные практики, прогулки).

●    Добавить в рацион продукты, поддерживающие обмен веществ (рыбу, орехи, яйца, зелень).

●    При необходимости подключить мягкие нутрицевтики, которые "разгоняют" обмен веществ без скачков давления и раздражительности. Например, комплекс Оземпик Турбо с МСТ-маслами, гуараной и экстрактом померанца помогает телу перейти из режима накопления в режим расхода.

Сигнал №2. Вам постоянно хочется сладкого

Это один из самых надежных сигналов, что обмен веществ у вас сбился. Когда клетки плохо реагируют на инсулин, мозг начинает требовать быстрые углеводы – конфеты, булочки, фастфуд. Но чем чаще мы "поддаемся", тем сильнее раскачиваются качели: сахар подскакивает, потом падает, а затем вас снова тянет к сладкому. Как разорвать этот порочный круг:

●    Добавляйте белок к каждому приему пищи. Он стабилизирует уровень сахара.

●    Пейте воду перед едой (жажду мозг часто путает с голодом).

●    Спите не меньше семи часов. Именно ночью вырабатывается лептин, гормон насыщения.

Сигнал №3. Вы все время мерзнете

Даже летом у вас мерзнут руки и ноги. Знакомо? Все дело в том, что при замедленном метаболизме тело сужает сосуды и снижает теплоотдачу. Так оно экономит энергию. Как вы можете себе помочь?

●    Добавьте в рацион согревающие специи, например, имбирь, куркуму, корицу.

●    Пейте теплую воду, больше двигайтесь (помогут даже короткие прогулки).

●    Проверьте уровень витамина D3, ведь он напрямую связан с обменом веществ и выработкой тепла.

Сигнал №4. Постоянная усталость и "туман в голове"

Когда обмен веществ замедлен, клетки не получают достаточно энергии, и это чувствуется буквально на каждом шагу. Все делается медленнее, мысли вязнут, настроение скачет. А если вы пытаетесь спастись литрами кофе, организм еще сильнее начинает истощаться: кофеин выжимает надпочечники, и вы чувствуете бодрость ровно на час. А то и меньше. Так что же делать?

●    Делайте короткие перерывы в течение дня, хотя бы пятнадцать минут без телефона каждый час.

●    Замените часть приемов кофе на воду или травяной чай.

●    Добавьте в рацион продукты, богатые жирами и белком: они придают "долгое" ощущение энергии.

Сигнал №5. Кожа и волосы теряют блеск

Когда обмен веществ замедляется, кожа теряет тонус, волосы становятся сухими, а ногти ломаются. Организм просто "переключается на режим выживания" и перестает тратить энергию на то, что ему кажется второстепенным. И, к сожалению, это в первую очередь наша внешность. Что необходимо делать?

●    Ешьте больше белка и полезных жиров.

●    Пейте достаточно воды, ведь без нее кожа не может удерживать влагу.

●    Следите за балансом витаминов, особенно группы B и D.

И помните, что ваше тело никогда не работает "против вас". Оно лишь пытается сохранить ресурсы, если чувствует, что вы на пределе. Просто дайте ему сигнал, что все в порядке, плюс немного поддержки (в том числе нутрицевтической), и обмен веществ постепенно ускорится сам. И вы снова почувствуете легкость и прилив энергии.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

На Украине пригрозили операцией "Паутина 2.0" для убийства Путина в Венгрии

Украинцы уже готовятся к возможным провокациям

"Надежды нет": в США детально расшифровали сигнал Путина по "Томагавкам"

В Америке хорошо поняли, что имеет в виду российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей