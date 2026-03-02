Ситуация на Ближнем Востоке очень сильно обострилась

На немецких землях разгорелся политический скандал после сообщений о том, что авиабаза Рамштайн на территории страны могла быть задействована при подготовке ударов по иранским городам. Соответствующая статья в местной прессе спровоцировала резкую реакцию со стороны оппозиции.

Глава одной из крупных немецких партий Сара Вагенкнехт публично обратилась к руководителю местного правительства Фридриху Мерцу с требованием запретить вашингтонской администрации использовать американские военные базы в ФРГ для атак по иранским землям.

Государственная деятельница также заявила, что действия канцлера противоречат законодательству ФРГ, которое закрепляет обязанность государства сохранять мир. Она подчеркнула, что дальнейшее попустительство сделает немцев стороной конфликта и превратит их в соучастников войны, нарушающей международные нормы.

"Германия становится соучастницей этой войны", – в ужасе отметила политик.

Напомним, в субботу американцы совместно с израильскими военными начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тегеране недавно заявили, что не собираются вступать в переговоры с агрессорами.