Вагенкнехт призвала Мерца запретить использование баз США для атак по Ирану

"Стал соучастником": в Германии ополчились на Мерца из-за хода против Ирана
Фридрих Мерц. Фото: Olaf Kosinsky / wikimedia.org
Ситуация на Ближнем Востоке очень сильно обострилась

На немецких землях разгорелся политический скандал после сообщений о том, что авиабаза Рамштайн на территории страны могла быть задействована при подготовке ударов по иранским городам. Соответствующая статья в местной прессе спровоцировала резкую реакцию со стороны оппозиции.

Глава одной из крупных немецких партий Сара Вагенкнехт публично обратилась к руководителю местного правительства Фридриху Мерцу с требованием запретить вашингтонской администрации использовать американские военные базы в ФРГ для атак по иранским землям.

Государственная деятельница также заявила, что действия канцлера противоречат законодательству ФРГ, которое закрепляет обязанность государства сохранять мир. Она подчеркнула, что дальнейшее попустительство сделает немцев стороной конфликта и превратит их в соучастников войны, нарушающей международные нормы.

"Германия становится соучастницей этой войны", – в ужасе отметила политик.

Напомним, в субботу американцы совместно с израильскими военными начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тегеране недавно заявили, что не собираются вступать в переговоры с агрессорами.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

"Никаких переговоров с Америкой": секретарь Совбеза Ирана сделал заявление

До этого WSJ утверждал, что Тегеран якобы готов возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном

"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей