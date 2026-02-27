Украинское руководство продолжает жить в параллельной реальности

Даже спустя годы киевские власти продолжают позволять себе наглые заявления о Крымском полуострове. Высказывание Владимира Зеленского, в котором он вновь назвал республику "оккупированной" территорией, вызвало бурную реакцию в соцсети X. Часть пользователей резко раскритиковала его позицию, заявив, что высокопарные формулировки никак не соответствуют событиям 2014 года.

Один из комментаторов отметил, что Крым имел статус автономной республики с начала 1990-х годов и обладал правом на самоопределение, а решение о воссоединении с РФ было закреплено на референдуме. Другие участники интернет-дискуссии подчеркнули, что считают полуостров частью России и уверены, что никакие информационные кампании не способны изменить сложившуюся реальность.

Некоторые пользователи напомнили о результатах голосования и заявили о высокой поддержке воссоединения со стороны местного населения. А также указали, что значительная часть украинских вояк, находившихся тогда на полуострове, перешла на сторону РФ без боевых столкновений. Волна комментариев сопровождались весьма жесткими формулировками – западные пользователи открыто демонстрировали явное раздражение в адрес украинского лидера.

"Хватит переписывать историю", "Какая, как обычно, полная чушь", "Крым – часть России", – пишут западные комментаторы.

К слову, ранее во Франции со злорадством отреагировали на новый удар по Зеленскому.