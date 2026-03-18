Долина сделала признание о пользе скандала с квартирой

Лариса Долина. Кадр: соцсети
Ситуация сильно изменила жизнь знаменитости

Лариса Долина откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после громкой истории с квартирой. Певица призналась, что пережитое заставило ее всерьез задуматься о собственной безопасности, поэтому теперь она куда осторожнее относится к любым звонкам, сообщениям и контактам с незнакомыми людьми.

Артистка добавила, что старается не погружаться в мрачные мысли и гонит от себя негатив. Однако случившееся не прошло бесследно: в последние месяцы она стала пользоваться телефоном с большой осторожностью и приняла дополнительные меры защиты, чтобы оградить себя от возможных угроз и попыток давления.

Сейчас все телефоны звезды надежно защищены специальными программами, которые блокируют подозрительные звонки и сообщения с незнакомых номеров. Певица также призналась, что эта ситуация стала для нее настоящей проверкой на прочность. Именно в такие тяжелые моменты становится видно, кто действительно готов быть рядом и в счастье, и в горе.

Артистка призналась, что в итоге воспринимает это испытание как важный жизненный урок. Звезда неожиданно объявила, что все произошедшее "было полезным" и сильно изменило ее изнутри.

"Это было полезно. Наверное, такое испытание мне послал Господь. Я выдержала его, я с ним справилась", – объявила знаменитость.  

К слову, ранее стало известно, что певица подала многомиллионный иск к мошенникам.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей