Долина сделала признание о пользе скандала с квартирой

Ситуация сильно изменила жизнь знаменитости

Лариса Долина откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после громкой истории с квартирой. Певица призналась, что пережитое заставило ее всерьез задуматься о собственной безопасности, поэтому теперь она куда осторожнее относится к любым звонкам, сообщениям и контактам с незнакомыми людьми.

Артистка добавила, что старается не погружаться в мрачные мысли и гонит от себя негатив. Однако случившееся не прошло бесследно: в последние месяцы она стала пользоваться телефоном с большой осторожностью и приняла дополнительные меры защиты, чтобы оградить себя от возможных угроз и попыток давления.

Сейчас все телефоны звезды надежно защищены специальными программами, которые блокируют подозрительные звонки и сообщения с незнакомых номеров. Певица также призналась, что эта ситуация стала для нее настоящей проверкой на прочность. Именно в такие тяжелые моменты становится видно, кто действительно готов быть рядом и в счастье, и в горе.

Артистка призналась, что в итоге воспринимает это испытание как важный жизненный урок. Звезда неожиданно объявила, что все произошедшее "было полезным" и сильно изменило ее изнутри.

"Это было полезно. Наверное, такое испытание мне послал Господь. Я выдержала его, я с ним справилась", – объявила знаменитость.

К слову, ранее стало известно, что певица подала многомиллионный иск к мошенникам.