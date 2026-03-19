Politico: Зеленский придет в ярость из-за отсутствия кредита в 90 млрд евро

Фото: commons.wikimedia.org
Нефтяной шантаж Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

Саммит ЕС в четверг грозит обернуться для Киева настоящей катастрофой. Все упирается в Венгрию, которая уже заблокировала кредит на 90 миллиардов евро и пока размораживать его не собирается.

Как пишет Politico, европейские дипломаты в кулуарах уже не скрывают: если деньги не дадут, Зеленский придет в бешенство.

"Он точно придёт в ярость", – цитирует газета одного из чиновников.

Конфликтом интересов стали поставки нефти. Киев в конце января остановил транзит по "Дружбе", сославшись на повреждения. Будапешт в ответ перекрыл дизель и заблокировал помощь. Орбан четко дал понять, что для дальнейшего финансирования Киев обязан возобновить поставки.

До этого Зеленский в интервью Politico устроил публичный демарш против Орбана, обвинив того в блокировке денег, вооружения и евроинтеграции. Венгрия, по его мнению, в принципе не должна вмешиваться. А до Зеленский и вовсе угрожал, что боевики ВСУ позвонят премьеру Венгрии и поговорят с ним "на своем языке". Орбан в ответ заявил, что с таким подходом Украина в ЕС точно не попадет.

Источник: Politico
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей