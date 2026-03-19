Politico: Зеленский придет в ярость из-за отсутствия кредита в 90 млрд евро

Нефтяной шантаж Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

Саммит ЕС в четверг грозит обернуться для Киева настоящей катастрофой. Все упирается в Венгрию, которая уже заблокировала кредит на 90 миллиардов евро и пока размораживать его не собирается.

Как пишет Politico, европейские дипломаты в кулуарах уже не скрывают: если деньги не дадут, Зеленский придет в бешенство.

"Он точно придёт в ярость", – цитирует газета одного из чиновников.

Конфликтом интересов стали поставки нефти. Киев в конце января остановил транзит по "Дружбе", сославшись на повреждения. Будапешт в ответ перекрыл дизель и заблокировал помощь. Орбан четко дал понять, что для дальнейшего финансирования Киев обязан возобновить поставки.

До этого Зеленский в интервью Politico устроил публичный демарш против Орбана, обвинив того в блокировке денег, вооружения и евроинтеграции. Венгрия, по его мнению, в принципе не должна вмешиваться. А до Зеленский и вовсе угрожал, что боевики ВСУ позвонят премьеру Венгрии и поговорят с ним "на своем языке". Орбан в ответ заявил, что с таким подходом Украина в ЕС точно не попадет.