Политику не так легко говорить на мове

Во время выступления на испанских землях киевский верховод Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык, когда говорил о тяжелой ситуации в ближневосточном регионе. Несмотря на то, что именно при нем в Незалежной усилилось давление на этот язык, в своей речи он сначала употребил русское слово "быстро", а уже затем произнес его вариант на мове – "швыдко".

Глава киевского режима сообщил, что незалежные власти оперативно отреагировали на события на Ближнем Востоке. При этом в начале фразы он использовал русское слово, и только после этого поправился, заменив его на украинское.

Подобные случаи происходили и раньше. Киевский верховод уже употреблял русские слова вместо украинских, в том числе во время зимней пресс-конференции с литовским лидером Гитанасом Науседой и польским лидером Каролем Навроцким в Вильнюсе, когда, говоря о гарантиях безопасности для родной республики, произнес по-русски слово "возможность".

