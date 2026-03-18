Тяжелобольной телеведущий Кушанашвили дал совет россиянам

Отар Кушанашвили. Фото: соцсети
На долю знаменитости выпали страшные испытания

Отар Кушанашвили, который продолжает тяжелую борьбу с онкологией, обратился к россиянам с важным советом о здоровье. Известный телеведущий призвал людей не откладывать обследования и как можно внимательнее относиться к своему состоянию.

Не скрывая эмоции, шоумен подчеркнул, что снова и снова готов повторять одно и то же: необходимо проходить диспансеризацию. Ведь, если болезнь удается обнаружить на раннем этапе, с ней можно справиться, и даже на второй стадии, как он отметил, шансы на излечение остаются очень высокими.

Журналист также рассказал, что во время собственного лечения всегда старался делать больше, чем от него требовали врачи – если ему советовали пройти условные десять шагов, он шел двадцать, потому что был уверен: именно внутреннее упорство, желание жить и отказ сдаваться помогают человеку выдерживать самые тяжелые испытания.

Еще в конце лета прошлого года шоумен говорил, что впереди его ждет новый курс химиотерапии. Тогда он пожаловался, что лечение от страшной болезни стало для него "кругами ада".

О том, что у журналиста обнаружили рак, стало известно летом 2024 года. Осенью того же года ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли в брюшной полости, после чего он также прошел курс химиотерапии.

К слову, недавно шоумен поделился подробностями личной жизни Николая Баскова.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
