Кушанашвили признался, что хочет рано уйти на пенсию и не стариться на сцене

Ведущий считает своих возрастных коллег сомнительным примером

Отар Кушанашвили признался, что голый выход Дмитрия Диброва оказал на него деморализующий эффект. Журналист всегда испытывал уважение к коллеге, за которым наблюдал с 1992 года. И Дмитрий, по словам Отара, сделал худшее из того, что мог – начал оправдываться вместо того, чтобы признать ошибку.

"Уехав на острова, стал оправдываться и объяснять это ЧП... Он не должен был опускаться до этого. Позор есть позор. Должен был выйти и сказать: "Я опозорился перед вами, осрамил свою честь", – высказался Отар.

Кушанашвили хочет уйти на пенсию в 2030-м, когда ему исполнится 60 лет. До заслуженного отдыха остается всего лишь четыре года. Следовать по пути более возрастных коллег на сцене Отар не желает.

"Я не хочу стариться, как они все. Я не хочу быть развалиной на сцене. Я не хочу стариться на глазах у людей. Осталось четыре года", – поделился телеведущий своими планами.

Ранее Отар резко высказался о поведении Глюкозы, заявив, что той нужно принимать таблетки.