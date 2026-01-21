Кушанашвили посоветовал Глюкозе "принимать таблетки"

Шоумен знает певицу с давних пор и считает, что "профукал" ее "болезнь"

Скандальный журналист Отар Кушанашвили не в восторге от того, как Глюкоза воспитывает свою дочь – та может ругаться матом дома. Однако, заявляет Отар в беседе с "КП", это последняя проблема в доме певицы.

"<...> но проблема не в том, предоставлять право на обсценную лексику своим детям, а обратиться к психиатрам. Нужно определить, где началась та болезнь, которую я профукал", – выразил мнение журналист.

Отар знает Наталью Ионову с давних пор: тогда она была "рафинированной, доброй" и светлой девушкой. А ныне Кушанашвили считает, что вся проблема в отсутствии докторов и том, что выдается за "молодежные эксперименты". В противовес, рассуждает он, авторы таких методов могут возразить, что наследник может в восторге от таких порядков в доме.

"Таблетки нужно принимать и мне, и Глюкозе. Так и передайте ей!" – высказался Отар.

На поведение Глюкозы ранее отреагировала Дана Борисова, которая назвала ее главным фриком отечественного шоу-бизнеса. По мнению телеведущей, Наталья стремительно и демонстративно разрушает собственный образ на фоне серьезных проблем личного характера – в том числе, считает она, связанных с алкоголем. Недавно она сообщила, что к ней даже обратилась дочка певицы – с просьбой дать совет для помощи маме.