Дана Борисова рассказала о зависимости Глюкозы от запрещенных препаратов

Телеведущая поведала, как у нее просила совета встревоженная дочка певицы

В 2024 году певица Глюкоза оказалась в центре скандала: ее обвинили в нетрезвом выходе на сцену во время концерта в Красноярске. Сама исполнительница объяснила все депрессией после смерти бабушки и списала все на антидепрессанты. Ходили слухи, будто она провела месяц в ребилитации. Однако кто-то из поклонников заподозрил, что Наталья якобы сидит на запрещенных препаратах.

Дана Борисова, не скрывающая, что какое-то время употребляла запрещенные вещества с дальнейшим лечение от зависимости, сообщила, что к ее наследнице Полине обращалась дочка Глюкозы Лидия – якобы просила совета для помощи маме.

Дана ответила, что взрослые могут делать то, что хотят – поэтому пусть сама мама Лидии обратится к ней за советом лично.

Сама Дана изначально сильно выпивала после ухода отца Полины. Дочке не было и года. А затем Борисову понизили на ТВ до ведущей светской хроники, и она регулярно начала ходить на тусовки, где рекой лился алкоголь. Затем на запрещенку ее подсадил знакомый, который сам употреблял.

"Он был с МУЗ-ТВ или что-то в этом роде. И сказал: чтобы вернуться, тебе нужно похудеть". – вспомнила Дана.

В один момент этот знакомый и принес ей "это". А выпивавшая в тот момент Борисова не сильно задумывалась о последствиях и не боялась их. Чтобы заработать на запрещенку, Дана решила заняться эскортом. Водила их к себе – ей было важно лишь получать от них деньги.

Спас Андрей Малахов, устроивший для Даны реабилитацию, которую она прошла в Таиланде. Ныне Борисова сильно жалеет, что потратила годы жизни на наркотические вещества. Потеряла и годы, и здоровье, и упустила многих людей.