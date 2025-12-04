"Он в шоке": Глюкоза рассказала о реакции мужа на ее новый имидж

В современном искусстве без этого никак, считает певица

Глюкоза призналась, что супруг пришел в шок от ее нового имиджа. Впрочем, тот, как ценитель искусства, смотрит свежим взглядом на наряды в современной моде, хотя первое впечатление было не таким однозначным.

Наталья считает, что искусство сегодня должно быть с изюминкой сумасшествия – оно и обеспечивает необходимый резонанс. Даже шокированный поначалу супруг впоследствии начинает принимать ее эпатажные выходы.

"Если честно, то иногда он какое-то время находится в шоке. Но потом привыкает", – поделилась Чистякова-Ионова.

Кстати, не так давно 39-летняя исполнительница выложила в соцсетях эротичный снимок – на нем знаменитость позирует в бюстгальтере из латекса и высоких ботфортах. Образ Наталья дополнила перчатками и головным убором с ушками. 

Фото: @glukozamusic/Instagram (запрещён в России)

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что дочь Глюкозы решила обратиться к ней через свою подругу (дочь ведущей), чтобы попросить помощи для мамы, которая якобы сидела на запрещенных препаратах. В 2024-м певица оказалась в центре скандала и столкнулась с обвинениями в нетрезвом выходе на сцену. Позднее она списала все на депрессию из-за смерти бабушки. 

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

