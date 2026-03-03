Российские студенты нашли удобный способ трудоустройства

Доля самозанятых среди молодежи выросла за год вдвое

Самозанятость среди российских студентов показывает стремительный рост и постепенно превращается в заметную часть рынка труда. По данным исследований, доля молодых людей в возрасте 18–22 лет среди самозанятых и предпринимателей без сотрудников достигла 13,5%, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на активное развитие альтернативных форм занятости, основой российского рынка труда по-прежнему остаются наемные работники. Регулярное крупное исследование Высшей школы экономики "Экономическое поведение домашних хозяйств" подтверждает стабильность этой модели: в 2024–2025 годах более 91% занятых имели статус наемных сотрудников. Для сравнения, доля самозанятых и индивидуальных предпринимателей без работников увеличилась лишь умеренно – с 5,8% до 7,3%.

При этом внутри относительно небольшой группы наблюдаются заметные структурные сдвиги. Если в 2024 году студенты выбирали самозанятость лишь ненамного чаще, чем традиционный найм, то в 2025 году разница стала существенной: 13,5% против 7,5%.

Согласно информации ФНС, за последние четыре года число самозанятых в возрасте 18–22 лет увеличилось в семь раз, а среди подростков 14–17 лет – сразу в двадцать раз. Также отмечается рост доли пенсионеров среди самозанятых – показатель поднялся с 6,8% до 11,3%, хотя по масштабу этот сегмент по-прежнему значительно уступает традиционной занятости по найму.

Студенты объясняют выбор самозанятости тем, что не готовы или не могут работать по классическому графику с полной занятостью.

"Я выбрала статус самозанятого, потому что это единственный способ легально работать репетитором, не разрываясь между парами в университете, – рассказывает репетитор Анна, студентка третьего курса бакалавриата (опыт самозанятости – один год). – В найме с таким графиком никто не возится. Плюс это огромный плюс для портфолио – ты сам себе начальник. Но напрягает нестабильность: летом ученики разъезжаются, и дохода нет. На больничный ты тоже идешь за свой счет. Это плата за свободу".

Для студентов самозанятость становится не просто способом подработки во время учебы, а продуманным выбором. Молодых людей привлекают свободный график, шанс реализовать себя и возможность работать дистанционно. Чаще всего они выбирают репетиторство, SMM, копирайтинг, доставку и курьерские услуги.

Однако вместе с возможностями появляются и сложности: покидая относительно защищенную сферу работы по найму, студенты сталкиваются с новыми рисками и ответственностью.

Веб-дизайнер на фрилансе Владимир, обучающийся на первом курсе магистратуры, оформил самозанятость год назад, когда появились первые серьезные заказы:

"Для работы с организациями, у которых все официально, это необходимость. Так спокойнее: ты "чист" перед государством. К тому же самозанятые платят налог, только когда есть доход – в отличие от других налоговых режимов. Дополнительный плюс – простота регистрации в качестве самозанятого и уплаты налога. И, конечно, налоговый "бонус". При этом, конечно, минус в том, что не идет стаж, а пенсия становится личной заботой. Пока это кажется далеким будущим, но понимаешь, что вопрос остается открытым".

Отсутствие соцгарантий остается одной из самых острых проблем. Эксперты подчеркивают, что студенты как наиболее уязвимая категория работников нередко не способны эффективно защищать свои интересы. Инструменты добровольного страхования и системы пенсионных накоплений, адаптированные к нестабильным доходам, пока находятся лишь на стадии становления.

"Для нас самозанятость – часто единственная возможность работать по специальности, пока ты учишься, – говорит SMM-менеджер Екатерина, выпускница бакалавриата, планирующая продолжать обучение в магистратуре. – Я веду соцсети для небольшого бизнеса. Сейчас это классно: ты управляешь своим временем. Но когда смотришь на знакомых, которые работают в офисе и ходят в оплачиваемый отпуск, становится немного завидно".

Специалисты отмечают, что стремительное увеличение числа самозанятых среди молодых людей – это не временное явление, а признак глубокой трансформации всей модели занятости.