Дана Борисова назвала главных фриков российского шоу-бизнеса

Знаменитость не стала стесняться в выражениях

Дана Борисова резко прошлась по коллегам по шоу-бизнесу и без обиняков озвучила свой личный рейтинг самых эпатажных персонажей отечественной сцены.

На первое место в списке главных фриков страны девушка поставила певицу Глюкозу. Артистка в последнее время ведет себя настолько вызывающе, что это вызывает недоумение.

Телеведущая призналась, что никогда раньше не видела, чтобы известный человек так стремительно и демонстративно разрушал собственный образ. Она выразила уверенность, что у певицы есть серьезные личные проблемы, в том числе связанные с алкоголем, и добавила, что даже пыталась предложить помощь, но ее проигнорировали.

Вторую строчку в этом списке заняла Анастасия Волочкова. Блондинка не скрывала раздражения и отметила, что балерина, по ее мнению, давно перешла все разумные границы. Она заявила, что танцовщице давно пора бросить пить.

Замыкает тройку Гоген Солнцев. Телеведущая охарактеризовала его как "вечный мем" отечественного шоу-бизнеса, подчеркнув, что этот статус, похоже, вполне устраивает шоумена.