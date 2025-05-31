"Певица деградирует": эксперт раскритиковала новый образ Глюкозы

"Певица деградирует": эксперт раскритиковала новый образ Глюкозы
Фото: соцсети
Звезду давно подозревают в возобновлении приема запрещенных препаратов

Новое сценическое амплуа, которое в последнее время эксплуатирует певица Глюкоза, вызывает у публики множество вопросов. В частности люди подозревают, что с психическим здоровьем у знаменитости есть проблемы. Психолог и эксперт по моде Надежда Коробцева также пологает, что ничего общего в образе Натальи и творчеством не замечает – скорее это крик о помощи. 

Эксперт отметила, что Чистякова-Ионова пытается подражать молодежным грандж-группам, но общее настроение стилистики довольно депрессивное и мрачное, одновременно подчеркивающее желание идти против устоявшихся в обществе норм. Это также указывает на вседозволенность и склонность к употреблению запрещенных веществ, поэтому у публики закономерно возникают вопросы о состоянии Глюкозы.

"В данном случае мы имеем дело с серьезной деформацией личности, и рассуждать, как можно было бы одеться под изменившуюся внешность уже не приходится. Совершенно очевидно, что певица деградирует, опускается, напрашивается мысль, что человек часто находится в измененном состоянии рассудка", – заявила специалист.

Она полагает, что новый имидж артистки указывает на моральное разложение и пропагандирует деструктивное поведение.

Источник: Страсти

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