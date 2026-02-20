Кушанашвили раскрыл отношение к выдворенному Сабурову: "По-человечески жалко"

Кушанашвили раскрыл отношение к выдворенному Сабурову: "По-человечески жалко"
Фото: соцсети
Однако журналист не понимает, почему стендапер оказался обеспеченным человеком

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров достоин сочувственного отношения, считает ведущий "Каково?!" Отар Кушанашвили. При этом того удивило, что комик оказался обеспеченным человеком.

Впрочем, Отар не скрывает, что испытывает сострадание к Сабурову: "По-человечески жалко".

"[Но] откуда у этих людей эти деньги? Как они могли их заработать? Люди не умеют ничего и жрут черную треску в карамельном соусе", – высказался Кушанашвили.

По словам Отара, еще несколько лет назад, когда он принял участие в "ЧБД", ведущие юмористического проекта жаловались на свои доходы.

Напомним, Сабуров получил запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение было принято в интересах нацбезопасности. Уведомление стендапер получил во Внуково, куда прилетел из ОАЭ. Супруга Нурлана Диана Сабурова, отреагировав на сообщения хейтеров, передала тем "отдельный рахмет" и заявила, что они сталкивались и не с такими трудностями.

