Жена Нурлана Сабурова нецензурно прокомментировала хейт в адрес стендапера

Блогер сообщила, что семья сталкивалась и не с такими трудностями

Диана Сабурова выдала в соцсетях пост, обратившись к тем, кто злорадствует из-за депортации ее супруга из России: возлюбленная стендапера выразила "отдельный рахмет" хейтерам, с иронией предложив тем и дальше развлекаться.

"Как сказал мой друг: Не такие метели <нецензурная лексика – прим. ред.> летели. Всем добра, потихоньку буду возвращаться в паутину", – написала супруга Сабурова.

По словам продюсера Павла Рудченко, после депортации Нурлан сможет и в дальнейшем выступать за пределами России, однако его популярности хватит на пару лет. После этого казахстанский комик столкнется с трудностями в карьере.

Сабуров оказался также обсуждаемым инфоповодом и в Казахстане из-за видео, на котором он рассказывает о передаче мотоциклов для российских военнослужащих, выражая надежду на их возвращение с поля боя. На юмориста донес один из местных активистов, направивший обращение в Генпрокуратуру Казахстана.

По словам юриста Бауыржана Онгарова, состав преступления со стороны Сабурова не вызывает сомнений, и в его действиях могут усматриваться признаки статьи о наемничестве.