Жена Нурлана Сабурова нецензурно прокомментировала хейт в адрес стендапера

"Развлекайтесь": жена Сабурова с матом ответила хейтерам мужа-стендапера
Нурлан Сабуров. Фото: соцсети
Блогер сообщила, что семья сталкивалась и не с такими трудностями

Диана Сабурова выдала в соцсетях пост, обратившись к тем, кто злорадствует из-за депортации ее супруга из России: возлюбленная стендапера выразила "отдельный рахмет" хейтерам, с иронией предложив тем и дальше развлекаться.

"Как сказал мой друг: Не такие метели <нецензурная лексика – прим. ред.> летели. Всем добра, потихоньку буду возвращаться в паутину", – написала супруга Сабурова.

По словам продюсера Павла Рудченко, после депортации Нурлан сможет и в дальнейшем выступать за пределами России, однако его популярности хватит на пару лет. После этого казахстанский комик столкнется с трудностями в карьере.

Сабуров оказался также обсуждаемым инфоповодом и в Казахстане из-за видео, на котором он рассказывает о передаче мотоциклов для российских военнослужащих, выражая надежду на их возвращение с поля боя. На юмориста донес один из местных активистов, направивший обращение в Генпрокуратуру Казахстана.

По словам юриста Бауыржана Онгарова, состав преступления со стороны Сабурова не вызывает сомнений, и в его действиях могут усматриваться признаки статьи о наемничестве.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе

Ситуация развивается очень стремительно

"Определенный сигнал": офис президента Украины забился в истерике – подробности

Над киевскими верховодами сгущаются тучи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей