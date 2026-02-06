Нурлан Сабуров не может покинуть Россию из-за отсутствия денег

Стендапер отказался от бесплатной депортации, так как ему в таком случае наденут наручники

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров не может покинуть Россию после того, как его уведомили о запрете на въезд в страну на 50 лет – у артиста нет денег, чтобы купить себе билет.

От бесплатной депортации в Дубай Нурлан отказался – не желает лететь в наручниках, что является обязательным условием. Как пишет Mash, артист позднее сам приобрел билет в Казахстан.

Из ОАЭ Сабуров прилетел бизнес-классом. После ситуации на паспортном контроле несколько раз спросил, депортируют ли его – затем лег на раскладушку и сообщил, что средств на обратный билет до Дубая у него нет.

Позднее выяснилось, что, когда Нурлану сообщили, что до ОАЭ он полетит в наручниках, тот сразу нашел средства, купив билет до Алматы. Ближайший рейс – послеобеденный.

Напомним, Сабурову закрыли въезд в РФ до 2076 года. Артист был задержан ночью во Внуково. На паспортном контроле его отвели в отдельное помещение, вручив официальное уведомление на въезд, сообщает женский журнал "Клео.ру".

По данным правоохранителей, причиной мер в отношении стендапера стала критика СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств.