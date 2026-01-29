В Екатеринбурге отменили концерт пошутившего про россиян Нурлана Сабурова

Концерт казахстанского комика отменили на фоне шутки о россиянах
Фото: кадр из вилео
Популярный стендапер сталкивается с массовой отменой мероприятий

Организаторы отменили концерт комика Нурлана Сабурова в Екатеринбурге, о чем сообщается на странице мероприятия в соцсетях. Изначально выступление было запланировано на 3 февраля.

"Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату", — говорится в сообщении.

По информации организаторов, возврат средств за приобретенные билеты будет произведен автоматически. Мероприятие будет перенесено на другую дату, о ней станет известно позднее.

Кстати, это вторая отмена, с которой сталкиваются организаторы концерта Сабурова в Екатеринбурге. Изначально он должен был состояться в октябре – в первый раз его перенесли на зиму.

Сабуров не впервые сталкивается с подобной "отменой": его концерты уже отменили в Омске, Тюмени и Калужской области. Эти события в медиа связывают с шуткой, в которой Нурлан назвал россиян, переехавших в Казахстан, мигрантами. Правда, это было еще в 2022 году.

Кстати, в мае 2025 года Нурлан столкнулся с проблемами, приземлившись в Шереметьево. Стендапера после этого увезли в миграционный отдел в Подмосковье. О каких нарушениях шла речь, на тот момент не уточнялось. После этого комику назначили штраф в размере 5000 рублей.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

"Просто изменим": в Киеве предложили радикально решить судьбу Донбасса

Ситуация не терпит отлагательств

"В течение 24 часов": в США объявили Киеву очень плохие новости

Незалежным стоит готовиться к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей