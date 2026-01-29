В Екатеринбурге отменили концерт пошутившего про россиян Нурлана Сабурова

Популярный стендапер сталкивается с массовой отменой мероприятий

Организаторы отменили концерт комика Нурлана Сабурова в Екатеринбурге, о чем сообщается на странице мероприятия в соцсетях. Изначально выступление было запланировано на 3 февраля.

"Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату", — говорится в сообщении.

По информации организаторов, возврат средств за приобретенные билеты будет произведен автоматически. Мероприятие будет перенесено на другую дату, о ней станет известно позднее.

Кстати, это вторая отмена, с которой сталкиваются организаторы концерта Сабурова в Екатеринбурге. Изначально он должен был состояться в октябре – в первый раз его перенесли на зиму.

Сабуров не впервые сталкивается с подобной "отменой": его концерты уже отменили в Омске, Тюмени и Калужской области. Эти события в медиа связывают с шуткой, в которой Нурлан назвал россиян, переехавших в Казахстан, мигрантами. Правда, это было еще в 2022 году.

Кстати, в мае 2025 года Нурлан столкнулся с проблемами, приземлившись в Шереметьево. Стендапера после этого увезли в миграционный отдел в Подмосковье. О каких нарушениях шла речь, на тот момент не уточнялось. После этого комику назначили штраф в размере 5000 рублей.