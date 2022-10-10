"Тебе припомнят": Кушанашвили разнес пошутившего про мобилизацию комика

"Тебе припомнят": Кушанашвили разнес пошутившего про мобилизацию комика
Фото: кадр youtube.com
За неосторожнные слова придется платить

Скандальный и острый на язык Отар Кушанашвили внимательно наблюдает за происходящими событиями. Знает, что творится у коллег. На этот раз Отар высказался по поводу комика Нурлана Сабурова, который недавно пошутил об уехавших из страны россиянах.

Ранее Сабуров выступил в Казахстане, выдав шутку на тему бегства граждан РФ от частичной мобилизации, объявленной в конце сентября. Юморист порекомендовал беглым в срочном порядке покупать словарь и учить казахский язык.

"Правильно произносить "тенге", а не "тэнге". Это все равно, что 200 реблэй", – шутит комик.

Кушанашвили признал, что шутки Сабурова ему по душе, хотя тому явно следовало бы проявить осторожность. В такой напряженной ситуации, уверен Отар, комику обязательно припомнят однажды такие фразы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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