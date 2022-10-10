Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Скандальный и острый на язык Отар Кушанашвили внимательно наблюдает за происходящими событиями. Знает, что творится у коллег. На этот раз Отар высказался по поводу комика Нурлана Сабурова, который недавно пошутил об уехавших из страны россиянах.
Ранее Сабуров выступил в Казахстане, выдав шутку на тему бегства граждан РФ от частичной мобилизации, объявленной в конце сентября. Юморист порекомендовал беглым в срочном порядке покупать словарь и учить казахский язык.
"Правильно произносить "тенге", а не "тэнге". Это все равно, что 200 реблэй", – шутит комик.
Кушанашвили признал, что шутки Сабурова ему по душе, хотя тому явно следовало бы проявить осторожность. В такой напряженной ситуации, уверен Отар, комику обязательно припомнят однажды такие фразы.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится