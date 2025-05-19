Популярного комика Сабурова могут выгнать из России

Знаменитость нарушил миграционные законы страны

Комик Нурлан Сабуров столкнулся с проблемами во время приезда в Россию. Знаменитость задержали в Шереметьево и пригрозили выдворить в Казахстан. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства.

По сообщению источников, стендапера доставили в миграционный отдел в Подмосковье. Какие именно нормы он нарушил, не раскрывается. После беседы с правоохранителями ему назначили штраф в 5000 рублей.

При этом сообщается, что после случившегося ему придется выехать из России. Вернуться обратно он сможет после урегулирования всех проблемных вопросов.

"За нарушение комик вполне мог лишиться права на въезд в страну на срок до пяти лет, но на этот раз пронесло", – сообщили журналисты.

Как известно, Нурлан Сабуров последние несколько лет, несмотря на наличие казахстанского гражданства, вместе с семьей проживает в России. Он считается одним из самых рейтинговых юмористов страны и был внесен в список "Форбс" самых высокооплачиваемых юмористов. Последние несколько лет он пытается получить российское гражданство.

При этом в 2022 году он угодил в скандал из-за своего концерта в США. Тогда знаменитость неудачно пошутил над украинской активисткой, которая устроила на его представлении протестную акцию.