Нурлан Сабуров: "Я планирую вернуться в Россию"

Нурлан Сабуров объявил о планах вернуться в Россию после депортации
Фото: соцсети
Стендапер обещает теперь только патриотические выступления

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, сообщил, что намерен вернуться в страну. Об этом комик сообщил на концерте в Таиланде, заверив, что отныне будет давать патриотические выступления.

"А я планирую вернуться в Россию", – приводит РИА Новости слова Нурлана.

Зрители встретили эту реплику овациями. Стендапер подчеркнул, что его выступления отныне будут "супер-патриотическими".

Концерт Сабурова состоялся 25 февраля на Пхукете. Комик начал его с шуток о том, что зрители решили "посмотреть на уголовника". Мероприятие проходило в Royal Phuket City Hotel (зал рассчитан на 2 тыс. человек).

По мнению продюсера Павла Рудченко, Нурлан после депортации может какое-то время держаться на прежнем уровне популярности и успешно выступать за рубежом. Однако это растянется лишь на 2-3 года, после чего, считает Павел, популярность участника "ЧБД" будет сходить на нет.

Подробнее о депортации Нурлана Сабурова "Утро" писало ранее. В правоохранительных органах, объясняя решение о депортации казахстанского комика, заявляли, что решение принято в интересах национальной безопасности.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
