Продюсер Рудченко рассказал, что будет с карьерой Сабурова после депортации

Популярности комика хватит на пару лет, убежден критик

Стендапер Нурлан Сабуров сохранит возможность выступать за пределами России после депортации – однако его популярности теперь хватит на два-три года, уверен музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По мнению спикера, казахстанский юморист неминуемо столкнется с трудностями в карьере.

Напомним, Сабуров получил запрет на въезд в РФ сроком на 50 лет – этот документ ему вручили во Внуково, куда он прилетел рейсом из ОАЭ. В органах заявили, что решение принято в интересах нацбезопасности.

По словам Павла, Нурлан сможет "проехать на своей популярности", завоеванной в России. В этот период он будет выступать за рубежом.

"Сейчас комик выработает свой потенциал популярности на постсоветском пространстве и российской эмиграции. Ему нужна подпитка в российской медиасреде", – высказался Рудченко.

Однако без российской аудитории, продолжил продюсер, участник ЧБД не сможет нормально выступать в дальнейшем. Нурлан "будет функционировать кое-как" – без популярности и прежних доходов.

Сабуров после депортации из РФ уже анонсировал серию концертов Азии: в феврале он выступит на Пхукете, позднее – в Шанхае и Гуанчжоу. После депортации стендапер обратился в соцсетях к росстиянам.