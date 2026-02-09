Выдворенный из РФ комик Сабуров обратился к россиянам

Артисту на полвека закрыт въезд в нашу страну

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которого на прошлой неделе выдворили из РФ, обратился к россиянам и эмоционально высказался о стране, с которой связана его творческая судьба. Он признался, что именно Россия стала для него местом, где он нашел своего зрителя, смог раскрыться как артист и почувствовать настоящую поддержку публики.

Юморист подчеркнул, что на протяжении многих лет выступления в разных городах радовали его теплым и доброжелательным приемом. Расположение зрителя и приятная атмосфера на шоу сыграли ключевую роль в его профессиональном становлении и помогли собрать большую и разную по национальному составу аудиторию.

Комик напомнил, что его путь в жанре стендапа начался около пятнадцати лет назад в Екатеринбурге. Позже карьера продолжилась в Москве, а затем гастрольная жизнь привела его во множество регионов России, куда он неоднократно возвращался.

Отдельно Сабуров выразил искреннюю признательность всем, кто поддерживал его на этом пути. Он написал, что ценит возможность творческого роста, которую получил, и трогательно поблагодарил зрителей за преданность, без которой его успех был бы невозможен.

Напомним, ранее было принято решение о запрете комику въезда в Россию сроком на 50 лет. В официальных сообщениях подчеркивалось, что эта мера связана с вопросами нацбезопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных ценностей. Ситуацию эмоционально прокомментировала Ксения Собчак.