Волочкова ополчилась на НТВ из-за скандальных съемок: "Вы остались на дне"

Балерина возмущена командой, которые осветили ее секс-скандалы вместо того, чтобы "подняться на ее уровень"

Анастасия Волочкова ополчилась на канал НТВ, который снял сюжет о ее отдыхе для "Новых русских сенсаций". Программа вышла в эфир 1 февраля. Зрители увидели несколько фрагментов с ее отдыхом на Мальдивах – остальное время уделялось сексуальным скандалам с балериной. Последнюю это сильно возмутило.

Анастасия выложила снимок с руководителем съемочной команды, которую решила публично пристыдить. Волочкова называет себя жертвой собственной доверчивости и уверяет, что телевизионщики выпустили материал без согласования с ней.

"Смешали всё в кучу. Прости, это подстава. Особенно эти нелепые кадры с Джигурдой. Когда вы напрашивались ко мне на Мальдивы, отвлекая от отдыха, я согласилась выделить время, поскольку мне было озвучено, что это весь эфир, посвященный моему мальдивскому отдыху. Только сейчас нашла время посмотреть эфир", – возмущена Волочкова.

Анастасия напомнила людям с той стороны экрана, что вместе они прекрасно отдохнули на Мальдивах. А затем испортили ей настроение, так как "смешали в кучу все прошлые подставы"

Заслуженная артистка России напомнила телевизионщикам, как они прекрасно провели время вместе с ней на Мальдивах. А теперь ее настроение оказалось ниже плинтуса. Команда из НТВ могла приблизиться к высокому, пишет Волочкова – и подняться на ее уровень.

"Но вы по-прежнему остались на дне", – подытожила экс-прима Большого театра.

