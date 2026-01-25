Соседов сравнил Волочкову со слоном

Критик призвал бывшую приму покинуть балет

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался в адрес Анастасии Волочковой, заявив, что ее время в балете давно прошло и место на сцене пора уступить молодым артистам. По его мнению, балерина утратила все, за что ее когда-то ценили зрители.

Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что, наблюдая за танцовщицей в последние годы, не видит в ней ни прежнего таланта, ни сценического обаяния. Он с раздражением отметил, что артистка утратила профессиональную форму и уже не соответствует тем требованиям, которые традиционно предъявляются к балету как к искусству легкости и изящества.

Критик напомнил, что балерина должна быть воздушной и пластичной, а не производить впечатление человека, которому тяжело двигаться на сцене.

"Слон, который даже пуанты натянет на себя, не сможет порхать, уж простите", – строго отрезал критик.