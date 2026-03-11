Певцу Данко потребовалась скорая после шоу

Поклонники сильно обеспокоены

Выступление в Перми едва не закончилось для певца Данко серьезными проблемами со здоровьем. После концерта артисту пришлось вызывать скорую помощь. 56-летний исполнитель пожаловался, что тревожные симптомы появились прямо во время выступления на сцене.

Музыкант рассказал, что в разгар шоу он внезапно почувствовал резкую боль в спине. Несмотря на это, кумир миллионов решил не прерывать программу и продолжил петь для зрителей. Позже он рассказал, что в тот момент переживал, что это выступление может оказаться для него последним, однако не мог остановить концерт, потому что боялся подвести и разочаровать публику.

Артист отметил, что на сцене боль ощущалась не так сильно, но он понимал, что с организмом происходит что-то серьезное. Сразу после окончания выступления ситуация резко ухудшилась. Когда Данко вернулся в гримерную, ему стало настолько плохо, что возникли мысли о том, что он больше не сможет выйти на сцену.

На место вызвали медиков. Врачи осмотрели певца и сделали ему укол, который оказался довольно болезненным, но помог немного облегчить состояние. После оказанной помощи артисту стало легче.

