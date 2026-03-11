Певцу Данко потребовалась скорая после шоу

Певцу Данко потребовалась скорая после шоу: что произошло
Данко. Кадр: соцсети
Поклонники сильно обеспокоены

Выступление в Перми едва не закончилось для певца Данко серьезными проблемами со здоровьем. После концерта артисту пришлось вызывать скорую помощь. 56-летний исполнитель пожаловался, что тревожные симптомы появились прямо во время выступления на сцене.

Музыкант рассказал, что в разгар шоу он внезапно почувствовал резкую боль в спине. Несмотря на это, кумир миллионов решил не прерывать программу и продолжил петь для зрителей. Позже он рассказал, что в тот момент переживал, что это выступление может оказаться для него последним, однако не мог остановить концерт, потому что боялся подвести и разочаровать публику. 

Артист отметил, что на сцене боль ощущалась не так сильно, но он понимал, что с организмом происходит что-то серьезное. Сразу после окончания выступления ситуация резко ухудшилась. Когда Данко вернулся в гримерную, ему стало настолько плохо, что возникли мысли о том, что он больше не сможет выйти на сцену.

На место вызвали медиков. Врачи осмотрели певца и сделали ему укол, который оказался довольно болезненным, но помог немного облегчить состояние. После оказанной помощи артисту стало легче.

К слову, ранее стало известно, что дом знаменитой певицы обстреляли из винтовки.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В Британии забили тревогу из-за угроз Зеленского в адрес Орбана

Поддержка Киева давно упала и превратилась в антирейтинг на Западе

"Это правда": Макрон признал бессилие Европы перед Россией

Париж намерен найти других поставщиков стратегического невозобновляемого энергоресурса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей