Поддержка Киева давно упала и превратилась в антирейтинг на Западе

Угрозы Владимира Зеленского, адресованные премьеру Венгрии Виктору Орбану, вызывают крайне весомый повод для озабоченности, пишет британский Uhherd. В материале говорится, что отношения между Киевом и Будапештом давно испортились, однако затем дошли до кризисной точки. Вступление Украины в ЕС оказалось под вопросом.

На прошлой неделе Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ. Скандальную фразу главы киевского режима осудил даже оппонент Орбана Петер Мадьяр – что, по мнению автора, говорит о сомнительном восприятии украинских и европейских властей в Венгрии.

"Поддержка от столь ярого недруга Орбана лишь демонстрирует зреющие в Венгрии антиевропейские и антиукраинские настроения", — говорится в материале.

Там же приводят слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пообещал подумать о том, чтобы блокировать для Украины выделение кредита ЕС.

"Это переходит все границы. Это совершенно новая ситуация в Европе: президент европейской страны угрожает убить премьер-министра страны-члена НАТО и ЕС. Это Украина, это украинская "культура"; это человек, которым восхищается Брюссель. Это страна, которую они хотят впустить в Европейский союз", – заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фицо, реагируя на угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии, призвал страны Евросоюза дистанцироваться от "безобразных заявлений".

Угрозы в адрес премьера Венгрии ранее осудила депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник, заявив, что политический спор переходит в международный скандал.