Долг Александра Реввы перед ФНС перевалил за 1 млн рублей

У Реввы всплыли огромные долги перед налоговой
Фото: АГН Москва
Сумма образовалась по ИП артиста

Актер и комик Александр Ревва накопил весьма внушительный долг перед российскими налоговиками: сумма составляет 1,126 миллиона рублей. С чем связана такая цифра, не уточняется.

Как пишет "Звездач", речь идет о задолженности по ИП. За каждый день просрочки, напомнили там, ФНС ежедневно начисляет пени.

В 2024 году медиа уже обращали внимание на долги Александра, копившиеся с 2022 года. С компании шоумена взыскали несколько штрафов. На тот момент уточнялось, что у артиста есть еще семь долгов, накопившихся с 2022-го. Однако общий долг бизнеса составлял лишь 93 тыс. рублей.

При этом "Войс Медиа Продакшн" приносил Александру неплохую сумму: 7,6 млн рублей чистой прибыли за 2023-й год.

Недавно Александр признавался, что уже морально готов стать дедушкой. Ревва знает по себе, что такое отцовство – и потому таким же хорошим дедом. Держать в руках ребенка своих детей, говорит Александр – нереальное счастье.

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник

