51-летний Ревва признался, что готов примерить на себя роль дедушки

Держать на руках ребенка своих детей - невероятное счастье, говорит актер

Александр Ревва рассказал, что недавно дочке Алисе исполнилось 18 лет. Мысль о том, как быстро взрослеют дети, заставляет его сердце сжиматься – настроение исчезает мгновенно. А при слова "папочка" звездный актер мгновенно тает. Ведь папины дочки, говорит Александр – отдельное состояние.

"Прошу! Дети! Не надо так быстро взрослеть", – взмолился Ревва.

Артист уже знает, что такое отцовство – не просто отчество в паспорте, а огромная работа. И показатель в виде 50-процентной вовлеченности считает идеалом. Ревва, кстати, готов с радостью примерить для себя роль дедушки: он уверен, что будет достойным дедом.

"Ну, конечно, с удовольствием! Я буду хорошим дедушкой. Любовь бабушки-дедушки к внукам, на мой взгляд, самая безусловная. Когда ты держишь ребенка своего ребенка – это нереальное счастье", – поделился актер в беседе с женским журналом "Клео.ру".

Иногда, кстати, артист представляет, как ведет дочерей под венец и видит их в свадебном платье. Недавно увидел похожую сцену в фильме "Отец невесты" и пустил слезу.

"Но понимаю, что нужно просто почувствовать, что делает дочерей счастливыми, не навязывать свое мнение ни в коем случае", – подытожил Ревва.