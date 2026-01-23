Артист четко обозначил свою позицию

Популярный российский исполнитель Александр Розенбаум уехал из РФ на гастроли. Во время концерта в ОАЭ он выступил с эмоциональным обращением к зрителям, в котором ясно обозначил свою позицию против войны. Артист со сцены говорил о мире как о высшей и безусловной ценности, которая должна стоять выше любых конфликтов и разногласий.

Любимец публики подчеркнул, что ощущает себя не только гражданином своей страны, но и частью всего человечества, а потому считает своим долгом говорить о самом важном. Он напомнил, что для людей нет ничего дороже мирной жизни. Свое обращение музыкант усилил исполнением композиции, которую зрители восприняли как символичный гимн миру и примирению.

"Считаю себя профессиональным гражданином этой планеты, своей страны и всем людям желаю мира. Это главное, что было и есть, нет ничего дороже для людей. Я за то, чтоб гремел мир", – сказал артист.

Выступление прозвучало особенно пронзительно на фоне продолжающихся мировых конфликтов и было встречено поддержкой публики. При этом отметим, что бард выступает с четких пророссийских позиций и активно помогает бойцам нашей армии.

Ранее Леонид Ярмольник, комментируя отъезд ряда деятелей культуры из РФ после начала конфликта с соседним государством, высказывал мнение, что такие решения были продиктованы сиюминутным порывом.