Кушанашвили рассказал об истерике Анжелики Варум с нецензурной бранью

Анжелика Варум закатила истерику популярному ведущему: орала матом на публике
Анжелика Варум. Фото: We are All from ONE clay. Leonid Agutin and Angelica Varum/wikimedia.org
Знаменитости палец в рот не клади

Анжелика Варум и Леонид Агутин давно считаются одной из самых устойчивых пар отечественного шоу-бизнеса. Хотя в их браке были непростые моменты, в том числе период разлада и слухи об измене, супругам удалось сохранить звездное семейство и пройти через кризис.

При этом, как рассказал популярный ведущий Отар Кушанашвили в одном из выпусков своей программы, за внешней мягкостью хрупкой исполнительницы скрывается вспыльчивый характер. Как оказалось, в состоянии гнева звезда способна жестко постоять за себя и не стесняется грубых выражений.

Шоумен вспомнил эпизод из поездки в ОАЭ, где они отдыхали общей компанией вместе с парой исполнителей. Он сообщил, что в тот период Агутин испытывал серьезные проблемы с алкоголем, и супруга запретила ему употреблять спиртное. Тем не менее, шоумену и певцу удалось достать горячительное, что не осталось незамеченным.

По словам ведущего, певица устроила ему сцену прямо в вестибюле, громко высказывая свое недовольство и используя нецензурные выражения. Кушанашвили отметил, что не стал вступать в спор, поскольку понимал свою вину.

Позже он попытался перевести разговор в другое русло и поинтересовался, как поживает их звездная наследница. На это женщина тоже отреагировала в крайне грубой форме, отметив, что девочка больше похожа на отца, а значит ничего хорошего ее не ждет.

К счастью, Лиза в итоге выросла очень привлекательной женщиной и сейчас активно развивает свою карьеру в США.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Лакомый кусок": генерал раскрыл коварные планы Европы на Одессу

Помощь Зеленскому не бывает безвозмездной

"Терпение на исходе": раскрыт ответ России на ядерные провокации Запада

Москва не станет медлить и отреагирует силой, считает американский политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей