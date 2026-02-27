Кушанашвили рассказал об истерике Анжелики Варум с нецензурной бранью

Знаменитости палец в рот не клади

Анжелика Варум и Леонид Агутин давно считаются одной из самых устойчивых пар отечественного шоу-бизнеса. Хотя в их браке были непростые моменты, в том числе период разлада и слухи об измене, супругам удалось сохранить звездное семейство и пройти через кризис.

При этом, как рассказал популярный ведущий Отар Кушанашвили в одном из выпусков своей программы, за внешней мягкостью хрупкой исполнительницы скрывается вспыльчивый характер. Как оказалось, в состоянии гнева звезда способна жестко постоять за себя и не стесняется грубых выражений.

Шоумен вспомнил эпизод из поездки в ОАЭ, где они отдыхали общей компанией вместе с парой исполнителей. Он сообщил, что в тот период Агутин испытывал серьезные проблемы с алкоголем, и супруга запретила ему употреблять спиртное. Тем не менее, шоумену и певцу удалось достать горячительное, что не осталось незамеченным.

По словам ведущего, певица устроила ему сцену прямо в вестибюле, громко высказывая свое недовольство и используя нецензурные выражения. Кушанашвили отметил, что не стал вступать в спор, поскольку понимал свою вину.

Позже он попытался перевести разговор в другое русло и поинтересовался, как поживает их звездная наследница. На это женщина тоже отреагировала в крайне грубой форме, отметив, что девочка больше похожа на отца, а значит ничего хорошего ее не ждет.

К счастью, Лиза в итоге выросла очень привлекательной женщиной и сейчас активно развивает свою карьеру в США.