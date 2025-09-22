Отец Агутина сообщил, что у матери певца была болезнь Паркинсона

Звездное семейство тяжело переживает утрату родного человека

В звездной семье Леонида Агутина произошла тяжелая утрата – на 85-м году ушла из жизни его мама, Людмила Леонидовна. Для кумира миллионов это был самый близкий человек, о чем он сам не раз рассказывал.

Позже подробности о состоянии теперь уже покойной супруги раскрыл отец артиста, Николай Петрович. Он рассказал, что женщина в последние годы боролась с тяжелыми недугами, и самым серьезным испытанием для нее стала болезнь Паркинсона.

Сам звездный артист ограничился лишь теплыми словами, решив избежать уточнений о диагнозе. Он писал, что родительница была для него ангелом-хранителем и признавался, что именно ее поддержка всегда помогала ему в жизни.

Покойная посвятила более сорока лет своей жизни детям, она была учителем начальных классов. Ее уход стал настоящей потерей не только для семьи, но и для тех, кто ее знал.