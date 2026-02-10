Агутин обратился к переехавшей в США дочери

Агутин обратился к переехавшей в США дочери
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: соцсети
Артист не стал скрывать свои чувства

Популярный российский исполнитель Леонид Агутин трогательно обратился к своей дочери Елизавете, которая живет в США, в день ее рождения. Девушке исполнилось 27 лет, и артист не стал скрывать эмоции, публично напомнив, насколько она ему дорога, несмотря на расстояние.

Музыкант послал дочери слова любви, поддержки и веры в ее будущее. Он пообещал, что счастье обязательно ждет ее впереди и что ее жизнь будет наполнена светом и большими возможностями. Артист подчеркнул, что километры между ними не имеют значения, и он всегда готов быть рядом, если дочери понадобится помощь или совет.

К поздравлениям присоединились и друзья семьи. Теплые слова в адрес девушки оставили коллеги ее именитого отца по сцене, в том числе Игорь Николаев и Игорь Крутой.

Источник: Соцсети

