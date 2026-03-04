Пригожин посоветовал SHAMAN'у "снять штаны" после перфоманса на Байкале

Пригожин осудил SHAMAN'а за выходку на Байкале: "Можно снять штаны и нагнуться"
Ярослав Дронов. Фото: АГН Москва
Продюсер не в восторге от хайпа заслуженного артиста

Продюсер Иосиф Пригожин неодобрительно отреагировал на перфоманс SHAMAN'а, который облизал лед на Бакйкале. Заслуженный артист, считает тот, устроил "цирк" и едва ли привлек внимание к самому глубокому и древнему озеру планеты.

При этом супруг Валерии не берется судить, насколько удачным оказался хайп – это уже покажет время. Однако "девчонкам", полагает Иосиф, судя по всему, понравилось.

"Тогда можно снять штаны, нагнуться и предложить на зад еще посмотреть – это тоже привлекает внимание, будет просто весь мир об этом трещать!", – иронизирует продюсер.

Облизнувший лед SHAMAN встретил своим действием как поддержку, так и неодобрение со стороны коллег. Отар Кушанашвили назвал Ярослава Дронова позднее "безмозглым", предположив, что окружение убеждает певца в том, что тот – великий артист.

С резкими и категоричными словами журналиста не согласен продюсер Сергей Дворцов, который отмечает, что селебрити должны идти на "некий хайп" – и методы для его достижения зачастую предлагает человеку его команда.

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник
