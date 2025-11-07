Соседов заявил, что Шаляпин мог бы петь "Я русский" вместо SHAMAN

Музыкальный критик считает, что на сцене блистают менее достойные фигуры

Прохор Шаляпин вполне мог бы стать таким же популярным, как SHAMAN, и даже исполнять хит "Я русский", однако на свой манер. По несчастью, выпускник "Фабрики звезд" не смог попасть в нужную волну, считает журналист Сергей Соседов.

Острый на язык критик неожиданно похвалил Прохора, признав его талант. Однако ему повезло меньше, чем Ярославу Дронову.

Впрочем, рассуждает Сергей, у артиста имеется своя аудитория и концерты. Остается только удивляться, по какой причине Шаляпина никто не зовет петь. Его коллеги по сцене, полагает телеведущий, могут похвастаться куда менее внушительными вокальными данными, хотя находятся на высоте по популярности.

"Какая-то Клава, Карнавал ничего не умеют и вон поют. Их зовут на каналы, и они что-то ведут", – выразил мнение Соседов, добавив, что более достойным на его взгляд артистам "ничего не дают".

А генеральный директор телеканалов "Пятница!" и "Суббота" Николай Картозия считает, что Прохор уперся в медийный тупик: он постоянно мелькает на шоу и превратился в "мем". Проблема, полагает медиаменеджер, заключается в том, что артист из-за такого широкого охвата не может сосредоточиться на главном и монетизировать свою медийность.