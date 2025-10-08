Шаляпин ответил ненавистникам, которые предложили его запретить

Курс рубля
Певец и телеведущий Прохор Шаляпин оказался в центре скандала после участия в программе, где на вопросы ему отвечали дети. Некоторые зрители посчитали его поведение неподобающим и предложили запретить артиста на телевидении и в интернете. Он жестко ответил ненавистникам.
Сам Шаляпин считает, что вся шумиха возникла из-за шутки, которую неправильно поняли. Один из участников спросил, приходилось ли ему работать грузчиком, и он в ответ в шутливой форме сказал, что "эту работу припас" для самого юного собеседника. Артист подчеркнул, что вопросы детям готовят сценаристы, поэтому реплика была обращена не к конкретному ребенку, а к авторам сценария.
Певец добавил, что после съемок они с мальчиком спокойно поговорили и никто не чувствовал себя обиженным. Он отметил, что не имел намерения кого-либо задевать.
Несмотря на волну критики, певец заявил, что не собирается оправдываться и считает произошедшее очередным примером раздувания несуществующего конфликта.
