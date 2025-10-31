Шаляпин назвал свой люксовый кроссовер из Китая "именем Ляйсан Утяшевой"

Певец ждал месяцами долгожданную покупку

Исполнитель Прохор Шаляпин похвастался покупкой: артист купил себе китайский кроссовер Lixiang L9, который из-за созвучия решил сравнить с российской спортсменкой Ляйсан Утяшевой. При этом певец пожаловался, что едва смог наскрести 9 млн рублей на нового "железного коня".

"Я купил себе Ляйсан Утяшеву девять – мне так легче запомнить", — заявил исполнитель.

Прохор принес извинения супруге Павла Воли, хотя и оправдался, что машина оказалась фантастической: с массажем, душем, холодильником и "всем, что хочешь".

"И микроволновка, в общем, в ней есть все", – похвастался певец.

Китайский автопром оказался для Прохора компромиссным решением: до этого он склонялся к покупке машины за 40 миллионов рублей. Однако у "нищих артистов" таких денег нет. А более экономичный вариант вчетверо дешевле, к тому же, оказался самой укомплектованной версией.

"За девять это ждать надо еще два месяца, я ждал новую. А так 10,5 миллионов она стоит", – радуется Прохор.

