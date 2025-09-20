Лоза раскритиковал Шаляпина из-за огромных гонораров

Музыкант не понимает, почему молодому человеку так много платят

Юрий Лоза высказал мнение, что российские артисты часто завышают стоимость своих концертов. Поводом для комментария стало резкое повышение гонорара Прохора Шаляпина, которое вызвало у музыканта недоумение.

По словам музыканта, суммы, которые требуют некоторые исполнители, выглядят необоснованными. Он отметил, что не понимает, за какие именно способности можно заплатить молодому коллеге более миллиона рублей за короткое выступление.

Музыкант добавил, что в стране, где средняя пенсия редко превышает двадцать тысяч рублей, такие гонорары выглядят особенно вызывающе. По его мнению, подобный разрыв между доходами артистов и обычных граждан вызывает раздражение.

Артист считает, что его молодой коллега не обладает выдающимися вокальными данными и не является фигурой, ради которой готовы массово покупать билеты. Он уточнил, что не испытывает личной неприязни к парню, но заметил, что самооценка таких личностей должна опираться на реальные возможности.

Также певец добавил, что важна не блестящая "обертка", а внутреннее содержание. Впрочем, сам он не называет суммы своих гонораров, считая это лишним.