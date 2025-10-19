Шаляпин рассказал, за какой российской певицей хочет поухаживать

Шаляпин рассказал, за какой российской певицей хочет поухаживать
Прохор Шаляпин. Кадр: соцсети проч
Артист оказался очень любвеобильным

Прохор Шаляпин снова привлек внимание публики, на этот раз из-за своей симпатии к певице Ольге Серябкиной. Артист открыто признался, что восхищается экс-солисткой группы "Серебро" и не скрывает, что с удовольствием бы поухаживал за ней, если бы у обоих были свободные сердца.

Шоумен недавно побывал на репетиции жгучей брюнетки, где щедро осыпал ее комплиментами. Поклонники сразу заподозрили между ними роман, однако сам мужчина пояснил, что их связывает исключительно "творческое восхищение".

Он рассказал, что артистка для него – пример женственности, таланта и невероятного обаяния. По словам звезды, вживую она поет настолько прекрасно, что невозможно не восхищаться ее голосом.

Шаляпин отметил, что после его похвал многие решили, будто он влюблен, но на самом деле у каждого из них уже есть отношения. При этом певец признался: если бы коллега была свободна, он бы не упустил шанс за ней поухаживать.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

