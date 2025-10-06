Россиян возмутила шутка Шаляпина: артист извиняться не намерен

Фото: соцсети
Звезда соцсетей объяснил свое высказывание в адрес мальчика

Прохор Шаляпин угодил в неожиданный скандал. Во время участия в популярном юмористическом шоу мальчик поинтересовался у артиста, работал ли он когда-либо грузчиком. Ответ знаменитости вызвал жесткую критику со стороны общественности.

Шаляпин заявил, что оставил эту работу специально для школьника, который решил задать ему такой вопрос. Россияне в комментариях были возмущены – многие заявили, что таким образом певец попросту принизил ребенка. Однако сам Прохор считает, что ничего оскорбительного в его высказывании не было и извиняться за него он не намерен.

Артист напомнил, что принимал участие в юмористическом шоу, где основной задачей было именно шутить, а не отвечать на вопросы. По его мнению, те, кто увидел в его словах про грузчика оскорбление, сами укрепляют мысль, будто бы эта профессия постыдная. Он же в этом ничего унизительного не видит.

"Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему", – отметил Прохор всем недовольным.

Шаляпин отметил, что сейчас публика выискивает проступки у знаменитостей и пытается отменить их даже за малейшие инциденты, что он считает несправедливым и неправильным.

Ранее композитор Лоза раскритиковал Прохора Шаляпина из-за высоких гонораров.

Источник: Москва 24

